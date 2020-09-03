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В Запорожской области расстреляли микроавтобус: что известно

3 сентября, 09:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам очевидцев, на месте происшествия много крови

Вблизи Мелитополя Запорожской области произошла стрельба. На трассе неизвестные обстреляли микроавтобус.

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Видео с места происшествия опубликовали в местном Telegram-канале. На записи очевидец рассказывает, что под обстрел попал микроавтобус с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

Как сообщает 061.ua, микроавтобус Ford расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00. В пресс-службе ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. О нападавших ничего не сообщается.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

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В Запорожской области расстреляли микроавтобус: что известно

Видео: Telegram-канал/Melitopol_gram

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Ранее мы сообщали, что под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев – Харьков произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Позже были задержаны 14 нападавших.

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видео Запорожье чп расстрел очевидцы микроавтобус
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