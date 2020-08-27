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В Запорожской области разоблачили педофила

27 августа, 16:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

В Запорожской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении 11-летней девочки.

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Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, 33-летний рецидивист, житель Васильевки, с 21 по 23 августа регулярно общался с ребенком по телефону, склонял к встрече и удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.

Ему объявили о подозрении за совершение развратных действий и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области задержали мужчину, которого подозревают в растлении мальчиков-подростков. С будущими жертвами растлитель знакомился в Сети под видом подростка.

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Кроме того, стражи порядка разоблачили педофилов, которые снимали детей на видео. Пострадавшими оказались школьники от семи до четырнадцати лет.

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А в Луганской области суд отправил за решетку мужчину, который развращал свою четырехлетнюю внучку.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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Запорожье прокуратура педофилы растление Запорожская область
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