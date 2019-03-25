В Запорожской области ребенок выпил шесть литров воды и попал в реанимацию
У пятилетней девочки диагностировали отек мозга
В Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь.
Как стало известно, маленькая пациента в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение городской больницы после того, как, по словам ее родителей, у нее появились симптомы отравления, передает "РИА Мелитополь".
По предварительным данным, родители хотели промыть девочке желудок в домашних условиях и заставили ее выпить около шести литров воды. Прибывшие медики госпитализировали ребенка.
Как объяснили врачи, чрезмерное употребление воды стало причиной отека мозга. В настоящее время малышку перевезли в Запорожскую областную детскую больницу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей. Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества.
А в Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать. Работорговцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.
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