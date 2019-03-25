В Запорожской области ребенок выпил шесть литров воды и попал в реанимацию

У пятилетней девочки диагностировали отек мозга

Иллюстрация.

В Запорожской области ребенок выпил шесть литров воды и попал в реанимацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/910/688/5c9910688567a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/910/688/5c9910688567a.jpg 2019-03-25T19:46:29+02:00 Запорожье У пятилетней девочки диагностировали отек мозга

В Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь.

Как стало известно, маленькая пациента в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение городской больницы после того, как, по словам ее родителей, у нее появились симптомы отравления, передает "РИА Мелитополь".

По предварительным данным, родители хотели промыть девочке желудок в домашних условиях и заставили ее выпить около шести литров воды. Прибывшие медики госпитализировали ребенка.

Как объяснили врачи, чрезмерное употребление воды стало причиной отека мозга. В настоящее время малышку перевезли в Запорожскую областную детскую больницу.

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