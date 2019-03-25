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В Запорожской области ребенок выпил шесть литров воды и попал в реанимацию

Сегодня, 19:46

У пятилетней девочки диагностировали отек мозга

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Запорожской области ребенок выпил шесть литров воды и попал в реанимацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/910/688/5c9910688567a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/910/688/5c9910688567a.jpg Запорожье У пятилетней девочки диагностировали отек мозга

В Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь.

Как стало известно, маленькая пациента в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение городской больницы после того, как, по словам ее родителей, у нее появились симптомы отравления, передает "РИА Мелитополь".

По предварительным данным, родители хотели промыть девочке желудок в домашних условиях и заставили ее выпить около шести литров воды. Прибывшие медики госпитализировали ребенка.

Как объяснили врачи, чрезмерное употребление воды стало причиной отека мозга. В настоящее время малышку перевезли в Запорожскую областную детскую больницу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей. Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества.

А в Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать. Работорговцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Также смотрите, как работают украинские попрошайки. За большинством попрошаек стоят преступные группировки, которые расставляют по местам нищих и контролируют их прибыли. 

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Тег ребенок, больница, Мелитополь, реанимация, запорожская область

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