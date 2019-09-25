В Запорожской области поймали наркодилера: появилось видео

Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Бердянске полицейские с поличным задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Запорожской области.

Как выяснилось, ранее судимый мужчина продавал метадон путем закладок. Во время обыска дома у злоумышленника копы нашли более 60 грамм наркотиков, электронные весы и другие вещественные доказательства.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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