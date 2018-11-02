В Запорожской области СБУ задержала торговца оружием

Мужчина оборудовал подпольную "мастерскую" и перерабатывал пневматическое и травматическое оружие в боевое

В городе Мелитополь Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские задержали мужчину, который занимался переработкой и сбытом оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, местный житель скупал оружие и боеприпасы, а потом продавал их. "Клиентами" злоумышленника были и представителям криминальных кругов. Кроме того, мужчина на СТО, на котором работал, оборудовал подпольную "мастерскую" по переработке пневматического и травматического оружия в боевое.

"Во время проведения следственных действий в "цеху" и по месту жительства торговца правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами, пистолет, самодельный пистолет, большое количество патронов различного калибра и запчастей к оружию, незарегистрированное охотничье и холодное оружие, а также метамфетамин и почти полкилограмма марихуаны", – рассказали в СБУ.

Правоохранители уже открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Не так давно в Мелитополе стражи порядка обнаружили и изъяли оружие, около девяти тысяч боеприпасов и около двух миллионов гривен неизвестного происхождения.

Также ранее в Кривом Роге правоохранители задержали двоих мужчин, которые самостоятельно изготавливали и продавали оружие.