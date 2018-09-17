В Запорожской области семейная ссора закончилась взрывом гранаты

В Запорожской области во время ссоры в общежитии города Днепрорудное мужчина бросил под ноги 20-летней девушке ручную осколочную гранату. Об этом написал первый заместитель главы Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Мы живем в "страшные времена": если раньше муж с женой ссорились и дрались, то сегодня бросают друг в друга гранаты. Вчера в городе Днепрорудное Запорожской области в комнате общежития молодой человек 1992 года рождения, во время внезапно вспыхнувшей ссоры со своей сожительницей, 1998 года рождения, бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась", – сообщил он.

По словам Аброськина, женщина выжила, но получила осколочные ранения ног.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который на улице пытался продать прохожим боевую гранату. Полицейским он заявил, что нашел боеприпас на берегу реки и решил заработать на своей находке.Сейчас задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

А ранее в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами. Оружие было найдено в гараже жителя Новомосковска.