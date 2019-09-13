В Запорожской области силовики задержали подозреваемого в совершении тяжких преступлений

Злоумышленник находился в розыске с 2017 года

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Полицейские Запорожской области разыскали и задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении в 2017 году умышленного убийства и завладении транспортным средством. Мужчина, который скрывался от следствия, был объявлен в розыск.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Подозреваемого задержали в одном из городов Киевской области.

В марте 2017 двое злоумышленников в городе Мелитополь Запорожской области нанесли пострадавшему телесные повреждения в автомобиле и засунули его в багажное отделение. От полученных травм гражданин 1982 года рождения умер. Нападавшие скрылись на автомобиле с места преступления.

Обоих злоумышленников задержали. Ими оказались жители Мелитополя, 1982 и 1979 года рождения.

В декабре 2017 обоим фигурантам дела было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Младшему из задержанных была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В начале 2018 обвинительный акт был направлен в Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области для рассмотрения.

Старший из злоумышленников тем временем скрывался и был объявлен в розыск.

Работники ГУ НП в Запорожской области установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

12 сентября 2019 задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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