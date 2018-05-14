В Запорожской области снова произошла вспышка кори

С начала года в регионе было зафиксировано 254 случая кори

С начала 2018 года в Запорожской области по первичным диагнозам было зарегистрировано 254 случаев заболевания корью – 145 у взрослых и 106 у детей. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

На протяжении минувшей недели корь нашли у шести жителей Васильевского района, два – случая отметили в Запорожском и один – в Акимовском районах области. Количество госпитализированных с начала года составило 56% (141 человек из 254).

Напомним, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5° C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, характерной сыпью и общей интоксикацией. Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация.

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".