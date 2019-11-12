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В Запорожской области сняли на видео лисицу, бегавшую по кругу

12 ноября, 18:50

Хищница не проявляла агрессии, а просто металась по трассе

В Запорожской области сняли на видео дикую лисицу, которая бегала кругами по дороге в городе Пологи. Животное, несмотря на свое странное поведение, агрессии к окружающим не проявляло.

Ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней.

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При этом сообщалось, что столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе.

Также мы писали, что при пожарах на сухостое в Киевской области спасли зайчонка и ежика.

Отметим, что мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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лисица Запорожская область Пологи

Источник: Сегодня

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