В Запорожской области со здания школы ветром сорвало новую крышу

В Запорожской области в селе Охримовка, шквальный ветер сорвал крышу со здания школы.

Об этом сообщает сайт Кирилловского поселкового совета.

"Новую кровлю, которая была в этом году построена над актовым залом школы, сорвало и перекинуло во двор учебного заведения", – говорится в сообщении.

Место происшествия обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что экзамен погодой не выдержала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.

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Ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий аварии. В поселковом совете обещают, что в течение месяца крыша будет вновь восстановлена и укреплена.

Напомним, в субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. По словам отца одного из учеников, на момент происшествия занятия проводились в двух залах – в одном мальчики занимались дзюдо, а во втором девочки изучали танцы. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада.

В связи с инцидентом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал гневное заявление, отметив, что дает неделю на расследование. Он подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности.