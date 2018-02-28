В Запорожской области спасали роженицу со "скорой"

В Запорожской области спасатели пришли на помощь женщине, которую из-за снежных заносов на дорогах не смогли доставить в роддом Бердянска.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, вечером 27 февраля в Службу спасения "101" поступил вызов от врача Андреевской центральной больницы, где находилась женщина.

"Из-за сложных погодных условий на автодороге Бердянск – Андреевка ограничили движение, поэтому для безопасности будущей мамы спасатели сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи до самого роддома", – передает ГУГСЧС.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Напомним, в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.