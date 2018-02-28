В Запорожской области спасали роженицу со "скорой"

Сегодня, 17:25

Непогода принесла немало хлопот местным спасателям

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Запорожской области спасатели пришли на помощь женщине, которую из-за снежных заносов на дорогах не смогли доставить в роддом Бердянска.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, вечером 27 февраля в Службу спасения "101" поступил вызов от врача Андреевской центральной больницы, где находилась женщина.

"Из-за сложных погодных условий на автодороге Бердянск – Андреевка ограничили движение, поэтому для безопасности будущей мамы спасатели сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи до самого роддома", – передает ГУГСЧС.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

Напомним, в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
роддом, спасатели, Бердянск

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области спасали роженицу со "скорой"". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мама с сыном не могли вернуться с острова

В Киеве женщина с маленьким сыном попали в ледяную ловушку на Днепре

Вчера, 12:37

Женщина с ребенком не могли выбраться с острова напротив улицы Приречной  

Другие страны

Фото: Newsroom.su

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: более 30 погибших, 300 раненых

Вчера, 04:02

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника зафиксировано несколько афтершоков
Загрузка...

Происшествия

фото ГосЧС

В Киевской области спасатели вытащили из снежной ловушки автобус с иностранцами

25 Февраля, 20:23

Автобус застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище

Запорожье

Фото: ГУ НП в Запорожской области

Смертельное ДТП возле Бердянска: столкнулись грузовик и легковушка

24 Февраля, 14:01

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением

Происшествия

фото: Киев Оперативный/Facebook

В центре Киева прогремел взрыв

22 Февраля, 23:30

На Подоле подожгли машину, которая затем взорвалась

Происшествия

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Поиски тела студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены

22 Февраля, 21:28

Поисковые работы начнут с наступлением тепла

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье спасатели на руках вынесли из горящего дома человека с инвалидностью

22 Февраля, 10:45

82-летний мужчина не мог передвигаться самостоятельно и его выносили на руках

Одесса

В Обсерваторном переулке. Lexus был полностью уничтожен. Фото: odesa.dsns.gov.ua

В центре Одессы горели Lexus судьи и внедорожник депутата

21 Февраля, 20:47

На одной из иномарок ездил заместитель главы Одесского апелляционного административного суда Александр Джабурия
Загрузка...