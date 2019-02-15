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В Запорожской области спасли женщину, которая чуть не утонула в цистерне с семечками

Сегодня, 14:55

Женщина упала в цистерну с семечками и едва не погибла

В Запорожской области из цистерны с семечками спасли пожилую женщину
В Запорожской области из цистерны с семечками спасли пожилую женщину. Фото: ГСЧС
В Запорожской области спасли женщину, которая чуть не утонула в цистерне с семечками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b3/4d0/5c66b34d0231f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b3/4d0/5c66b34d0231f.jpg Запорожье Женщина упала в цистерну с семечками и едва не погибла

В селе Малая Токмачка Ореховского района Запорожской области 60-летняя женщина едва не погибла, провалившись в цистерну с подсолнечными семечками.

С помощью веревки и лестницы спасатели помогли женщине выбраться из емкости, откуда она не смогла вылезти самостоятельно, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Спасатели с помощью веревки и лестницы-палки вытащили 60-летнюю пострадавшую. От медицинской помощи спасенная отказалась", – говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что женщина могла погибнуть в цистерне объемом 75 кубических метров. Как она там оказалась, не сообщается.

Напомним, ранее спасатели заявляли о том, как в Днепре пылал промышленный цех – огонь уничтожил 300 "квадратов" строения. Также мы сообщали, что в Днепре пожар в жилом доме унес жизнь 61-летнего мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег спасатели, ГСЧС

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