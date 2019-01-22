В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу

Спасатели помогли водителям, которые оказались заложниками непогоды

Спасатели помогли водителям, застрявшим в заносах. Фото: ГСЧС

В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70c/869/5c470c8696a92.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70c/869/5c470c8696a92.jpg 2019-01-22T14:38:37+02:00 Запорожье Спасатели помогли водителям, которые оказались заложниками непогоды

За сутки в Запорожской области спасатели вытащили из снежных заносов несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, в Бердянском районе между селами Андреевка и Смирново на обочину слетел грузовой автомобиль SCANIA. Спасатели отбуксировали грузовик на проезжую часть.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в поселке Веселое. На улице Шевченко со скользкой дороги съехал грузовой автомобиль MAN. Бойцы ГСЧС освободили грузовик, после чего водитель продолжил движение самостоятельно.

Позже в Днепровском районе Запорожья спасатели вытащили автомобиль DAF, который застрял на обочине. Всего водителям оказывали помощь восемь спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, в Украине последние дни ударили морозы и пришли снегопады. В южных областях местами выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды было ограничено движение на нескольких трассах Приазовья.

Ранее мы писали о том, что из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы было ограничено движение транспорта по ряду дорог государственного значения в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Тем временем, запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. Рабочим предстоит активно предотвращать гололед на дорогах.

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