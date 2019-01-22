Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Запорожья

В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу

Сегодня, 14:38

Спасатели помогли водителям, которые оказались заложниками непогоды

Спасатели помогли водителям, застрявшим в заносах
Спасатели помогли водителям, застрявшим в заносах. Фото: ГСЧС
В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70c/869/5c470c8696a92.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70c/869/5c470c8696a92.jpg Запорожье Спасатели помогли водителям, которые оказались заложниками непогоды

За сутки в Запорожской области спасатели вытащили из снежных заносов несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, в Бердянском районе между селами Андреевка и Смирново на обочину слетел грузовой автомобиль SCANIA. Спасатели отбуксировали грузовик на проезжую часть.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в поселке Веселое. На улице Шевченко со скользкой дороги съехал грузовой автомобиль MAN. Бойцы ГСЧС освободили грузовик, после чего водитель продолжил движение самостоятельно.

Позже в Днепровском районе Запорожья спасатели вытащили автомобиль DAF, который застрял на обочине. Всего водителям оказывали помощь восемь спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, в Украине последние дни ударили морозы и пришли снегопады. В южных областях местами выпала месячная норма осадков.  Из-за непогоды было ограничено движение на нескольких трассах Приазовья.

Ранее мы писали о том, что из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы было ограничено движение транспорта по ряду дорог государственного значения в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Тем временем, запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. Рабочим предстоит активно предотвращать гололед на дорогах.

снег, снегопад, запорожская область, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украину пришло похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:25

А вот в Карпатах украинцев может ждать опасность – есть угроза схождения лавин в горной местности

Днепр замело снегом: какое состояние дорог в городе и области

Вчера, 14:01

Коммунальные службы расчищают дороги, однако трудности с транспортом все равно возникают

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы