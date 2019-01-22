В Запорожской области сразу несколько грузовиков застряли в снегу
Спасатели помогли водителям, которые оказались заложниками непогоды
За сутки в Запорожской области спасатели вытащили из снежных заносов несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Так, в Бердянском районе между селами Андреевка и Смирново на обочину слетел грузовой автомобиль SCANIA. Спасатели отбуксировали грузовик на проезжую часть.
В этот же день аналогичная ситуация произошла в поселке Веселое. На улице Шевченко со скользкой дороги съехал грузовой автомобиль MAN. Бойцы ГСЧС освободили грузовик, после чего водитель продолжил движение самостоятельно.
Позже в Днепровском районе Запорожья спасатели вытащили автомобиль DAF, который застрял на обочине. Всего водителям оказывали помощь восемь спасателей и три единицы спецтехники.
Напомним, в Украине последние дни ударили морозы и пришли снегопады. В южных областях местами выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды было ограничено движение на нескольких трассах Приазовья.
Ранее мы писали о том, что из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы было ограничено движение транспорта по ряду дорог государственного значения в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.
Тем временем, запорожских дорожников перевели на круглосуточный режим работы. Рабочим предстоит активно предотвращать гололед на дорогах.
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