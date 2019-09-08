В Запорожской области столкнулись два автомобиля: погибли четыре человека

Один из водителей выехал на встречную полосу движения

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибли четыре человека, четверо ранены. Об этом сообщает отдел коммуникации Запорожской области.

Как рассказали в ведомстве, в Мелитопольском районе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104, который двигался во встречном направлении.

"В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района 1953 года рождения и гражданка Турции 1963 года скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Fiat, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля ВАЗ – двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее в Коростышевском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП – столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни четырех юношей.

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