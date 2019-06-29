В Запорожской области столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

Среди пострадавших в результате аварии есть дети







В Запорожской области столкнулись две легковушки. В аварии погибли два человека, еще пятеро – попали в больницу, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло 28 июня на трассе "Харьков – Симферополь" вблизи села Каменское. Как выяснилось, водитель Daewoo Sens выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с Toyota Avensis.

В результате аварии водитель Daewoo и его пассажирка погибли на месте. Девочку 2016 рождения, которая ехала в этом же авто, госпитализировали в больницу. Кроме того, пострадали водитель Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиры: женщина 1976 и 1997 годов рождения, мужчина 1998 года рождения и девочку 2004 года рождения.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции и отметили, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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