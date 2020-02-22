В Запорожской области Toyota въехала в ресторан: есть пострадавшие

В Мелитополе Запорожской области поздно вечером в пятницу, 21 февраля, парень на автомобиле Toyota на большой скорости въехал в здание ресторана "Крым" на улице Героев Украины. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Как сообщает издание "РИА-Мелитополь", за рулем машины находился парень, 1995 года рождения, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в стену ресторана.

Как уточнили в местном отделении полиции, в результате аварии пострадали четверо пассажиров автомобиля, их госпитализировали. Двое из них после оказания медицинской помощи уехали домой, а в больнице остаются двое парней, 1996 и 2002 годов рождения. По словам медиков, водитель автомобиля был трезв.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также в сети появилось видео с места ДТП:

Напомним, в Киеве на проспекте Науки, 88 произошла массовая авария – там столкнулись сразу шесть транспортных средств – Tata, маршрутка "Богдан", Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Kia и Hyundai. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза и он въехал в другие автомобили.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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