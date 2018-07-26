В Запорожской области три человека пострадали от молний

За сутки 25 июля в Запорожской области три человека пострадали из-за ударов молний в разных частях региона: два человека – в поселке Комышеваха, и еще один – в селе Новотроицкое. Об этом сообщили в Независимом профсоюзе работников скорой медицинской помощи.

Первый случай произошел в 15:06, когда двое мужчин 49 и 18 лет стояли возле магазина, и в этот момент молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей. Пострадавшие после осмотра врачей от госпитализации отказались.

Позже, в 16:24, 66-летний мужчина был госпитализирован после того, как молния ударила недалеко от него, когда он находился в собственном дворе.

Напомним, что по итогам прошедших суток в семи областях Украины 117 населенных пунктов остались без электричества из-за града, сильных ливней и шквального ветра.

Между тем, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропровода.

Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.