В Запорожской области у фуры на ходу отвалился прицеп: появились фото и видео
Водитель грузовика не стразу заметил "потерю"
В Запорожской области у фуры на ходу отвалился прицеп. К счастью, обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел вечером 14 марта, на железнодорожном переезде в городе Пологи с грузовиком, который со стороны села Воскресенка, сообщает местное издание "Районка".
Как стало известно, во время преодоления железнодорожного полотна у фуры подбросило прицеп, он оторвался от основной части и перевернулся. По словам очевидцев, водитель не заметил этого и продолжил движение.
Спустя некоторое время водитель в районе Автовокзала заметил отсутствие прицепа и вернулся за ним. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся.
Ранее мы писали, что на трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп.
Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".
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