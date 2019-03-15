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В Запорожской области у фуры на ходу отвалился прицеп: появились фото и видео

Сегодня, 16:38

Водитель грузовика не стразу заметил "потерю"

В Запорожской области у фуры на ходу отвалился прицеп: появились фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb6/d39/5c8bb6d394a50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb6/d39/5c8bb6d394a50.jpg Запорожье Водитель грузовика не стразу заметил "потерю"

В Запорожской области у фуры на ходу отвалился прицеп. К счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел вечером 14 марта, на железнодорожном переезде в городе Пологи с грузовиком, который со стороны села Воскресенка, сообщает местное издание "Районка".

Как стало известно, во время преодоления железнодорожного полотна у фуры подбросило прицеп, он оторвался от основной части и перевернулся. По словам очевидцев, водитель не заметил этого и продолжил движение.

Спустя некоторое время водитель в районе Автовокзала заметил отсутствие прицепа и вернулся за ним. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на Броварской Окружной дороге затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и сильный гололед. Водитель фуры не смог справиться с управлением и автомобиль перевернулся. 

Ранее мы писали, что на трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп.

Также сообщалось, что в Харькове посреди дороги перевернулся грузовик. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "Нарушение правил дорожного движения".

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Тег грузовик, прицеп

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