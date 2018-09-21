В Запорожской области у грузовика после ДТП разворотило кабину: появились фото

Водитель был госпитализирован с болевым шоком и открытым переломом бедра

В Запорожской области, недалеко от села Подгорное Приморского района вечером 20 сентября на трассе Энергодар-Бердянск произошла авария: водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Как сообщает издание "Медиа-центр", грузовой Renault перевернулся, и 29-летнего водителя зажало в искореженной кабине. Спасатели извлекли пострадавшего из обломков и доставили в Приморскую центральную райбольницу.

У шофера диагностировали открытый перелом левого бедра и травматический шок. Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.







Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.