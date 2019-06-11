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В Запорожской области у мужчины изъяли арсенал боеприпасов

11 июня, 12:48

Часть боеприпасов взрывотехники уже обезвредили

В Запорожской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Опасные предметы копы обнаружили 10 июня на территории домовладения в Акимовском районе. Во время обыска полицейские нашли и изъяли:

  • два корпуса гранаты Ф-1;
  • 127 патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм;
  • 50 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм;
  • шесть взрывных устройств УЗРГМ;
  • огнепроводный шнур;
  • взрыватель к тротиловой шашке;
  • заглушку к гранате;
  • наконечник к малокалиберному снаряду 30 мм;
  • семь пулеметных лент без боеприпасов.

"Начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что часть боеприпасов взрывотехники уже обезвредили.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Кроме того, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. 

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Тег дом, хранение, боеприпасы, арсенал, мужчина, Запорожская область

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