В Запорожской области у мужчины изъяли арсенал боеприпасов
Часть боеприпасов взрывотехники уже обезвредили
В Запорожской области мужчина хранил у себя дома целый арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Опасные предметы копы обнаружили 10 июня на территории домовладения в Акимовском районе. Во время обыска полицейские нашли и изъяли:
- два корпуса гранаты Ф-1;
- 127 патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм;
- 50 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм;
- шесть взрывных устройств УЗРГМ;
- огнепроводный шнур;
- взрыватель к тротиловой шашке;
- заглушку к гранате;
- наконечник к малокалиберному снаряду 30 мм;
- семь пулеметных лент без боеприпасов.
"Начато досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что часть боеприпасов взрывотехники уже обезвредили.
Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.
Кроме того, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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