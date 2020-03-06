В Запорожской области у мужчины в пищеводе нашли длинный нож

Пациент не знает, как предмет там оказался

В Запорожской области в больницу обратился мужчина с ножом в пищеводе. Врачи прооперировали пациента и достали предмет, однако состояние пострадавшего было тяжелым и в последствии он скончался. Об этом сообщает Energodar.news.

Как стало известно в больницу в Каменке-Днепровской Запорожской области обратился мужчина с жалобами на сильную боль в горле, нарушение функций глотания и кровохарканье в течение девяти дней. Причину он объяснить не смог.

На рентген снимке видно, что в пищеводе находился длинный тонкий предмет.

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"Из-за того, что транспортировка больного грозила причинением тяжелых внутренних повреждений и массивного кровотечения, было принято решение оперировать на месте. Спасением жизни человека занималась команда из 15 медицинских работников", – написали на сайте.

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В ходе операции нож изъяли из тела пациента. Однако состояние пациента было очень тяжелым, и мужчина впоследствии скончался. Каким образом нож туда попал, будут выяснять правоохранители.

Ранее мы писали, что в Китайском городе Ухань студентка попала в больницу, случайно проглотив 14-сантиметровую ложку.

Также, 25-летний мужчина из Китая проглотил зажигалку в результате пьяного пари с друзьями. Он надеялся, что предмет выйдет естественным путем, однако этого не произошло.

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