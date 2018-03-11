В Запорожской области ударом вилки убили мужчину

В Запорожской области убили мужчину. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 10 марта в селе Владимирское.

"Во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался. В настоящее время подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование", – рассказали правоохранители.

Напомним, в Лимане на улице нашли мертвую женщину. На теле погибшей обнаружили многочисленные раны головы и туловища. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где не приходя в сознание, скончалась.

"Полицейские проверили жителей всех окрестных домов и установили, что к совершению преступления причастна 29-летняя женщина. Установлено, что накануне потерпевшая вместе со своей младшей подругой распивали у нее дома спиртное. На бытовой почве между женщинами возникла ссора, в ходе которой хозяйка несколько раз ударила топором свою знакомую. Затем выбросила умирающую женщину на улицу", – рассказали правоохранители.