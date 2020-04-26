В Запорожской области в ДТП насмерть разбились три человека (фото)

В Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел в селе Знаменка Каменко-Днепровского района.

По данным пресс-службы ведомства, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на обочину и протаранил электроопору. От удара автомобиль перевернулся. В результате водитель автомобиля и его два пассажира погибли на месте ДТП.

По предварительным данным, погибший водитель был пьян. Полицейские начали уголовное производство, полиция ищет свидетелей аварии.

Напомним, в январе на трассе под Запорожьем произошла целая серия ДТП, в которых пострадали семь автомобилей, среди которых оказались служебные машины полиции, спасателей и медиков.

Кроме того, в прошлом году в Запорожской области произошло серьезное ДТП: в Васильковском районе 12 человек, в том числе четверо детей, были травмированы после столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки Ford Sierra.

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