В Запорожской области в результате пожара погиб молодой мужчина

Спасателям понадобился час на то, чтобы справиться с огнем

Иллюстрация. Фото: ГСЧС

В Запорожской области в результате пожара погиб молодой мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg 2019-03-11T11:55:51+02:00 Запорожье Спасателям понадобился час на то, чтобы справиться с огнем

В Ореховском районе Запорожской области в результате пожара погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, 10 марта, около 19:30 спасатели получили информацию о пожаре на территории частного дома по улице Кооперативной селе Преображенка. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Спустя час спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. В ходе борьбы с огнем было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме села Синяк Вышгородского района погибли двое детей – 2018 и 2015 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован.

Трагедия произошла вечером 7 марта. Огнем была уничтожена крыша дома, перекрытия и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.

Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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