В Запорожской области ведут ямочный ремонт дорог

Дорожники проводят работы на всех трассах государственного значения

В Запорожской области ведут ямочный ремонт дорог. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

В Запорожской области ведут ямочный ремонт дорог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a34/28f/5c9a3428f3bb4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a34/28f/5c9a3428f3bb4.jpg 2019-03-26T16:27:00+02:00 Запорожье Дорожники проводят работы на всех трассах государственного значения

В Запорожской области с наступлением тепла рабочие Службы автомобильных дорог начали активный ямочный ремонт на трассах государственного значения.

Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, на прошлой неделе дорожники ликвидировали 3187 квадратных метров ям на. Работы велись шестью бригадами-подрядчиками и одной бригадой Облавтодора.

Для ликвидации трещин в асфальтном покрытии специалисты применили струйные машины, а также спецмашину "Ремонтер".

В ближайшее время планируется установить на всех трассах новые дорожные знаки, заменить барьерное ограждение, а также провести уборку полос отвода, остановочных комплексов и стоянок автотранспорта.

Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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