В Запорожской области ведут ямочный ремонт дорог
Дорожники проводят работы на всех трассах государственного значения
В Запорожской области с наступлением тепла рабочие Службы автомобильных дорог начали активный ямочный ремонт на трассах государственного значения.
Как сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, на прошлой неделе дорожники ликвидировали 3187 квадратных метров ям на. Работы велись шестью бригадами-подрядчиками и одной бригадой Облавтодора.
Для ликвидации трещин в асфальтном покрытии специалисты применили струйные машины, а также спецмашину "Ремонтер".
В ближайшее время планируется установить на всех трассах новые дорожные знаки, заменить барьерное ограждение, а также провести уборку полос отвода, остановочных комплексов и стоянок автотранспорта.
Стоит отметить, что недавно стало известно – на ремонт дорог и строительство мостов в Запорожской области из государственного бюджета выделят более четверти миллиарда гривен.
Как сообщалось ранее, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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