В Запорожской области ветерану боев на Донбассе подарили дом

В Запорожской области мэрия города Пологи подарила ветерану боевых действий на Донбассе непригодный для проживания дом. Жилище нуждается в капитальном ремонте, но средств на это не хватало, и потому, чтобы заработать, ветеран вернулся в ряды Вооруженных сил – служить по контракту.

Между тем, стены дома в трещинах, а двор зарос травой – именно такую двухэтажку семье Захаровых предоставил горсовет почти год назад. Но радовались новоселы недолго, как оказалось – электрика и вода не подключены, а батарей и труб отопления – нет.

"Как же ж тут можно жить, если нет ни света, ни воды, и еще и с унитаза даже труба вот та тоже исчезла", – пожаловалась Наталья Захарова.

У Натальи и Григория Захаровых – двое несовершеннолетних сыновей, живут они в маленьком домике, и когда мэрия предложила улучшить жилищные условия, сразу согласились. Но на ремонт, по самым скромным подсчетам, нужно более ста тысяч гривен. Чтобы заработать деньги глава семьи отправился служить по контракту.

"Пошел в зону боевых, потому что деньги нужны, а где их брать – нет никаких идей", – объяснила Наталья Захарова.

Перед отъездом глава семейства все двери и окна дома забил и заварил – до лучших времен.

"Вот вы сами видите, что муж забил двери, теперь они вообще не открываются, и мы можем спасть спокойно, что в наше помещение никто больше пока что не залезет", – добавила женщина.

По городской программе улучшения жилищных условий АТОшников, в Пологах в очереди на дома еще два ветерана, а на квартиры – семнадцать. Григорий Захаров был первым в городе, кто получил жилье по программе. Дом приобрели за средства местного бюджета, ы на тот момент он был вполне пригоден для жизни, заверил мэр.

"Мы комиссионно, в составе архитектора, сотрудников городсокго совета, представителей депутатского корпуса, обследовали дом, и дом абсолютно пригоден был для того, чтобы туда войти", – объяснил Юрий Коноваленко, Пологовский городской голова.

Мародеров, которые обокрали дом, ищут стражи порядка, а городские власти пообещали помочь семье АТОшника с ремонтом.

Напомним, ранее в Запорожье водитель маршрутки по-хамски отреагировал на удостоверение участника боевых действий, дающее право на бесплатный проезд. Грубиян заявил, что ВСУ надо брать пример с советской армии, которая освободила целую страну, а АТОшники не могут освободить за четыре года "несколько с**ных городов на Донбассе".

Ранее в Запорожской области пассажиры возмутились водителем маршрутки, который едва не врезался в бензовоз. До этого в Запорожье уволили хама-водителя, который устроил ссору со школьником.