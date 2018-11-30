В Запорожской области водитель BMW насмерть сбил пешехода и сбежал

В городе Энергодар Запорожской области на улице Воинов Интернационалистов водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инциеднт произошел в четверг, 29 ноября.

По предварительной информации, черная иномарка ехала от местного горисполкома в сторону "Чайки" и сбила пешехода в районе узла связи, сообщает "Медиа Центр". После этого BMW зацепил Chevrolet, который двигался ему навстречу.

Известно, что погибшему было около 25-30 лет, а виновник смертельного ДТП скрылся с места происшествия, но его машину вскоре обнаружили неподалеку от места аварии.

Обстоятельства смертельного наезда на пешехода устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.