В Запорожской области водитель мопеда врезался в дерево и погиб

Мужчина врезался в дерево и погиб на месте

В Запорожской области 28-летний мужчина погиб, не справившись с управлением мопеда и врезавшись в дерево. Инцидент произошел около 6 часов утра 7 августа в поселке Михайловка, передает "МедиаЦентр".

Как стало известно, мужчина на мопеде Honda съехал на обочину, врезался в дерево и от полученных травм, не совместимых с жизнью, умер на месте.

Напомним, 7 августа на Немировском шоссе в Виннице около четырех часов утра фура, которая перевозила арбузы, врезалась в припаркованные грузовики. В результате ДТП погиб пассажир одного из автомобилей.

Еще одна смертельная авария произошла вечером 6 августа в Днепре на улице Набережная Заводская около 19:20 произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли и еще один оказался в больнице.

Как стало известно, 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с Daewoo Sens, за рулем которого сидел 33-летний мужчина. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.