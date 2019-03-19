Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожской области водителей фур за перегруз оштрафовали на 11 тысяч евро

Сегодня, 13:21

У 40 грузовиков нагрузка превышала допустимую норму на несколько тонн

Иллюстрация.
Иллюстрация..
В Запорожской области водителей фур за перегруз оштрафовали на 11 тысяч евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cf/7bd/5c90cf7bd6bff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cf/7bd/5c90cf7bd6bff.jpg Запорожье У 40 грузовиков нагрузка превышала допустимую норму на несколько тонн

В Запорожской области сотрудники Укртрансбезопасности за превышение норм допустимой нагрузки выписали водителям грузовиков штрафы в размере около 11 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Так, с начала года на двух пунктах весового контроля специалисты проверили 707 грузовиков. У 40 из них были значительно превышены допустимые весовые параметры.

За проезд по дорогам общего пользования с таким перегрузом перевозчикам выписали штраф на сумму 10 767 евро, а также составили акты проверки. По состоянию на сегодня водители уже оплатили 253 618 грн.

Напомним, согласно нормам законодательства, разрешается перевозить грузы с общей массой не более 40 т. Всего на дорогах Запорожской области есть 10 действующих площадок для работы весовых комплексов.

Ранее в Запорожской области сотрудники Укртрансбезопасности за два дня выписали водителям грузовиков штрафов на более чем шесть тысяч евро за перегруженные машины.

Также мы сообщали, что в Заводском районе Запорожья полицейские остановили машину, за рулем которой находился водитель с явными признаками опьянения. При этом водитель отказался от прохождения экспертизы на месте, но позже был оштрафован на 40,8 тысяч гривен .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег штрафы, грузовики, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области водителей фур за перегруз оштрафовали на 11 тысяч евро". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фуры на въезде в Днепр начали взвешивать

14 марта, 13:10

Станции взвешивания работают уже несколько дней

В Запорожье водители фур выбрасывали горы отходов рядом с жилыми домами

4 марта, 17:17

Жители, пострадавшие от действий водителей, сняли происходящее на фото и вызвали копов

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Люблю больше жизни": София Ротару показала своего мужчину

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

Когда наступает биологическая старость человека?

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови