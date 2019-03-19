В Запорожской области водителей фур за перегруз оштрафовали на 11 тысяч евро
У 40 грузовиков нагрузка превышала допустимую норму на несколько тонн
В Запорожской области сотрудники Укртрансбезопасности за превышение норм допустимой нагрузки выписали водителям грузовиков штрафы в размере около 11 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.
Так, с начала года на двух пунктах весового контроля специалисты проверили 707 грузовиков. У 40 из них были значительно превышены допустимые весовые параметры.
За проезд по дорогам общего пользования с таким перегрузом перевозчикам выписали штраф на сумму 10 767 евро, а также составили акты проверки. По состоянию на сегодня водители уже оплатили 253 618 грн.
Напомним, согласно нормам законодательства, разрешается перевозить грузы с общей массой не более 40 т. Всего на дорогах Запорожской области есть 10 действующих площадок для работы весовых комплексов.
Ранее в Запорожской области сотрудники Укртрансбезопасности за два дня выписали водителям грузовиков штрафов на более чем шесть тысяч евро за перегруженные машины.
Также мы сообщали, что в Заводском районе Запорожья полицейские остановили машину, за рулем которой находился водитель с явными признаками опьянения. При этом водитель отказался от прохождения экспертизы на месте, но позже был оштрафован на 40,8 тысяч гривен .
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