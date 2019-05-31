В Запорожской области военный самолет устроил полет между домами – СМИ

Жители Днепрорудного пожаловались на опасные маневры возле их дома

В Днепрорудном на уровне 8-9 этажа пролетел военный самолет. Фото: МедиаЦентр Энергодар

В Запорожской области жители города Днепрорудное пожаловались на полет тяжелого самолета между домами. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "МедиаЦентр Энергодар".

Как выяснилось, 30 мая военный самолет пролетел на высоте девятого этажа возле жилого дома по улице Набережной.

Журналисты связались с руководством военного аэродрома, расположенного в Мелитополе. Там им сообщили, что один из самолетов в день инцидента совершил аварийную посадку по причине неполадок с двигателем.

Как мы писали ранее, в аэропорту Кривого Рога задержался вылет самолета в Анталию. 28 мая при посадке судна, следовавшего из Анталии в Кривой Рог, в него попала птица. Чтобы совершить следующий рейс в обратном направлении, необходимо было провести диагностику самолета.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. Информация о минировании поступила сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30. Примерно в четыре утра авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов из-за тщательной проверки правоохранителей. Никакой взрывотехники на борту не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

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