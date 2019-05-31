Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожской области военный самолет устроил полет между домами – СМИ

31 мая, 14:23

Жители Днепрорудного пожаловались на опасные маневры возле их дома

В Днепрорудном на уровне 8-9 этажа пролетел военный самолет
В Днепрорудном на уровне 8-9 этажа пролетел военный самолет. Фото: МедиаЦентр Энергодар

В Запорожской области жители города Днепрорудное пожаловались на полет тяжелого самолета между домами. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "МедиаЦентр Энергодар".

Как выяснилось, 30 мая военный самолет пролетел на высоте девятого этажа возле жилого дома по улице Набережной.

Журналисты связались с руководством военного аэродрома, расположенного в Мелитополе. Там им сообщили, что один из самолетов в день инцидента совершил аварийную посадку по причине неполадок с двигателем.

Как мы писали ранее, в аэропорту Кривого Рога задержался вылет самолета в Анталию. 28 мая при посадке судна, следовавшего из Анталии в Кривой Рог, в него попала птица. Чтобы совершить следующий рейс в обратном направлении, необходимо было провести диагностику самолета.

Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. Информация о минировании поступила сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30. Примерно в четыре утра авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов из-за тщательной проверки правоохранителей. Никакой взрывотехники на борту не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег самолет, Мелитополь, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области военный самолет устроил полет между домами – СМИ". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В шаге от трагедии: телохранитель премьера Чехии выстрелил из пистолета в самолете

Вчера, 04:30

Андрей Бабиш возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС

В "Шереметьево" экстренно сел пассажирский самолет: в аэропорт направляется МЧС

Вчера, 11:40

Экстренную посадку совершил "Сухой Суперджет"

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь