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В Запорожской области врачи будут консультировать через сеть

Сегодня, 17:58

В ближайшее время будут открыты кабинеты телемедицины

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Запорожской области врачи будут консультировать через сеть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg Запорожье В ближайшее время будут открыты кабинеты телемедицины

В Запорожской области в рамках проведения медицинской реформы в некоторых больницах будут созданы кабинеты телемедицины. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии департамента охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации.

Предполагается, что такой формат разгрузит больницы и обеспечит всех одинаково доступной помощью. В ближайшее время подобные кабинеты откроют в детской областной и взрослой областной больницах Запорожья. До конца текущего года планируется наладить онлайн-консультацию с пациентами во всех амбулаториях области.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о плане медицинской реформы в 2019 году. Так, врачам первички разрешат подписывать декларации сверх нормы, а спецы станут платными. 

Также мы писали о том, что декларации с семейным врачом подписали уже более 20 миллионов украинцев

Между тем, в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что не так с декларациями в украинских больницах.

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Тег Запорожье, врачи, запорожская область, телемедицина, медреформа

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