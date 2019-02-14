В Запорожской области врачи будут консультировать через сеть
В ближайшее время будут открыты кабинеты телемедицины
В Запорожской области в рамках проведения медицинской реформы в некоторых больницах будут созданы кабинеты телемедицины. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии департамента охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации.
Предполагается, что такой формат разгрузит больницы и обеспечит всех одинаково доступной помощью. В ближайшее время подобные кабинеты откроют в детской областной и взрослой областной больницах Запорожья. До конца текущего года планируется наладить онлайн-консультацию с пациентами во всех амбулаториях области.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали о плане медицинской реформы в 2019 году. Так, врачам первички разрешат подписывать декларации сверх нормы, а спецы станут платными.
Также мы писали о том, что декларации с семейным врачом подписали уже более 20 миллионов украинцев.
Между тем, в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что не так с декларациями в украинских больницах.
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