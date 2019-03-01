В Запорожской области вспыхнул дачный дом: погиб мужчина
Пламя уничтожило 35 "квадратов" здания
В Запорожской области в дачном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел 28 февраля на территории садового общества "Искра-2" в селе Богатыровка Вольнянского района. Пламя уничтожило дачный дом на площади 35 квадратных метров.
"На пожаре погиб 46-летний владелец дачного дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину происшествия устанавливают.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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