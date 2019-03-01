В Запорожской области вспыхнул дачный дом: погиб мужчина

Пламя уничтожило 35 "квадратов" здания

Фото: ГУНП в Запорожской области.

В Запорожской области вспыхнул дачный дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/943/97e/5c794397e100a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/943/97e/5c794397e100a.jpg 2019-03-01T16:53:00+02:00 Запорожье Пламя уничтожило 35 «квадратов» здания

В Запорожской области в дачном доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел 28 февраля на территории садового общества "Искра-2" в селе Богатыровка Вольнянского района. Пламя уничтожило дачный дом на площади 35 квадратных метров.

"На пожаре погиб 46-летний владелец дачного дома", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину происшествия устанавливают.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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