В Запорожской области вспыхнул пожар в магазине: есть пострадавшие

Сегодня, 18:04

Во время пожара пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГСЧС в Запорожской области
Фото: пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

В Запорожской области спасатели ликвидировали пожар в подвальном помещении магазина в поселке Михайловка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел 5 ноября, около 20:30, по улице Святопокровской. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что вспыхнул вход в подвальное помещение торгового здания.

На момент возгорания в помещении находились женщина и мужчина: 29-летний парень получил травмы, однако он смог покинуть подвал самостоятельно, а женщине понадобилась помощь бойцов ГСЧС. Пострадавших передали в руки медикам.

Огонь был ликвидирован в течение 15 минут. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, не так давно в Мариуполе Донецкой области в квартире пятиэтажного дома вспыхнул пожар, погибла женщина. К тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 14 человек личного состава. 

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
пожар, магазин, запорожская область

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"Сегодня"

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