В Запорожской области вспыхнул скандал вокруг Пенсионного фонда
После жалоб пожилых людей прокуратура возбудила уголовное производство, теперь чиновников Пенсионного фонда подозревают в мошенничестве
В Запорожье Пенсионный фонд, насчитывая доплаты детям войны, почти на такую же сумму уменьшал им основную пенсию. После жалоб пожилых людей прокуратура возбудила уголовное производство. Теперь чиновников Пенсионного фонда подозревают в мошенничестве.
"Неправильно работают алгоритмы. Это было установлено досудебным расследованием. И в связи с этим необоснованно уменьшаются выплаты пенсий и пенсионных выплат, что противоречит требованиям действующего законодательства", – сказал Роман Мазурик, руководитель Запорожской прокуратуры.
Закон "О социальной защите детей войны" Верховная Рада приняла в 2004 году, накануне президентских выборов. Он предусматривает надбавку к пенсии всем гражданам, которым на время окончания Второй мировой не исполнилось восемнадцати лет. Сумма – тридцать процентов от минимальной пенсии.
Почему уменьшали пенсии детям войны, в Пенсионном фонде журналистам "Сегодня" на камеру не объяснили.
В письменном ответе заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины уверяет, что действовали по закону. А пенсии в период выплаты средств по решению суда уменьшались, потому что не начисляли индексации.
Однако прокуроры дело не закрыли и выясняют, почему в компьютерных программах Пенсионного фонда используют ложные алгоритмы.
Ранее сообщалось, что минимальная пенсия в Украине вырастет на 62 гривни.
Также мы писали, что на доставку пенсий "Укрпочтой" выделят 500 миллионов гривен.
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