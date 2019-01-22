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В Запорожской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Сегодня, 12:39

Врачи настаивают на вакцинации против гриппа

В Запорожской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Запорожской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Минздрав
В Запорожской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f0/a08/5c46f0a0863f0.jpg Запорожье Врачи настаивают на вакцинации против гриппа

В Запорожской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 10,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

По данным мониторинга, на минувшей неделе было зарегистрировано 9236 больных гриппом и ОРВИ. Из числа заболевших, чуть более половины (50,9%) приходится на детей до 17 лет.

В медицинские учреждения были госпитализированы 278 человек, из них 152 – дети. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – от осложнения гриппа в Запорожье умер младенец в возрасте около двух месяцев. У него лабораторно подтвердили наличие вируса гриппа типа А2(H3N2).

При этом в области от гриппа было привито 13927 человек, что составляет 9% от вакцинированных в целом по Украине, а врачи настаивают на необходимости более массовых прививок.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти из-за осложнений гриппа 16-летней девушки в Ровенской области – у жительницы Острожского района был подтвержден вирус гриппа группы А (H3N2). При этом ребенок не был вакцинирован от этой болезни.

Также стоит напомнить о рекомендациях врача-педиатра о том, как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают заболевшим.

Запорожье, грипп, ОРВИ, Минздрав, запорожская область

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