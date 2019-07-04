В Запорожской области высохла река: названы причины

На месте русла реки осталось только небольшое озеро

В селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла. Такое уже было 30 лет назад. Почему так произошло – выясняли журналисты "Сегодня".

Когда-то река была глубиной пять метров, а теперь это – почти марсианский пейзаж. Только на месте русла осталось небольшое озерцо. Сотни мертвых карасей и карпов в остатках реки на видео сняли местные.

Такое уже было 30 лет назад, вспоминают люди. И тогда, и теперь все произошло из-за плотины, которую построили еще во времена СССР, чтобы разводить рыбу, уверены местные.

В управлении водных ресурсов говорят: в пруду было около миллиона тонн воды. По их словам, воды в реке нет из-за арендаторов водоема. Как выяснилось, те, чтобы собрать рыбу, осенью открыли шлюз. И в этом году из-за жары водоем не наполнился.

"Арендаторы, которые занимались рыборазведением, они, как говорится, рыбу выловили, и вода не набралась", – рассказала руководитель отдела техногенно-экологической безопасности бассейнового управления водных ресурсов рек Приазовья Инна Рыбак.

Чтобы спасти реку, нужно расчистить почти 13 километров русла. И это будет стоить несколько миллионов гривен. Финансировать работы будет местная территориальная община и из госбюджета. Работы по расчистке начнут немедленно, как только найду средства.

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.

Напомним, проект предусматривает полную реконструкцию берега на участке в два километра. Сейчас, кроме того, что в старинной реке плавают бутылки, обертки, подушки и даже офисные кресла, она загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области высохла река: названы причины". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"