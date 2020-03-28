В Запорожской области выздоровел пациент с коронавирусом – женщина, которую госпитализировали 15 марта.

Об этом сообщил глава областной государственной администрацией Виталий Туринок на своей странице в Facebook.

"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта в 11 часов выписали домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", – написал он.

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Женщину выписали после двух отрицательных результатов ПЦР-исследований на коронавирус.

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Напомним, что накануне в Днепре выздоровел пациент, у которого диагностировали коронавирус.

В нашей стране от вируса больше всего пострадали сравнительно молодые люди. Читайте подробнее, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в Украине коронавирусом могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. Тем не менее, отметил он, коронавирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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