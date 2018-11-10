В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти три тысячи человек

Сегодня, 13:49

Большинство заболевших – дети в возрасте до 17 лет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

За прошлую неделю в Запорожье гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели почти трех тысяч человек, причем большинство из них – дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

По данным медиков, всего диагнозы "грипп" и "ОРВИ" поставили 2988 человек. Летальных случаев от гриппа в течение недели не зарегистрировано.

По данным ведомства, уровень заболеваемости гриппом и простудой соответствует сезонному и находится ниже эпидемического порога на 48%.

Также сообщается, что с начала эпидемического сезона против гриппа было привито 3101 человек, из них – 720 детей и 2381 взрослых.

Напомним, ранее мы писали о том, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп.

В комментариях сайту "Сегодня" врачи объяснили, как лучше всего диагностировать заболевание и где лучше делать анализы в наиболее серьезных случаях, а также рассказали, какая стоимость может быть у подобных услуг.
Запорожье, грипп, ОРВИ, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти три тысячи человек". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Pixabay

Грипп в Украине: названа категория населения в зоне риска

8 Октября, 17:31

Эпидемиолог уточнила, кому нельзя делать прививку от гриппа

Wellness

В Украине ожидается эпидемия гриппа. Фото: Depositphotos

Надвигается эпидемия: Украину ожидает удар смертоносной инфекции

1 Сентября, 08:05

Украинцы смогут за свой счет купить вакцину в аптеке
Загрузка...

Другие новости

В Киеве массово болеют гриппом: к врачам уже обратились более 11 тысяч человек

1 Ноября, 17:33

За неделю количество пациентов увеличилось на 14 процентов

Wellness

Смертельный вирус накроет Украину в октябре 2018 года. Фото: depositphotos

Украину в октябре накроют три вида смертельного вируса - ВОЗ

14 Сентября, 15:20

Вакцины будут доступны в аптеках, говорит Супрун
Загрузка...