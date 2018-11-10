В Запорожской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти три тысячи человек

За прошлую неделю в Запорожье гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели почти трех тысяч человек, причем большинство из них – дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

По данным медиков, всего диагнозы "грипп" и "ОРВИ" поставили 2988 человек. Летальных случаев от гриппа в течение недели не зарегистрировано.

По данным ведомства, уровень заболеваемости гриппом и простудой соответствует сезонному и находится ниже эпидемического порога на 48%.

Также сообщается, что с начала эпидемического сезона против гриппа было привито 3101 человек, из них – 720 детей и 2381 взрослых.

Напомним, ранее мы писали о том, что после стремительного похолодания в Украине повысилась повысилась вероятность заболеваний. Чаще всего это может быть банальной простудой, но иногда человека может подстерегать и опасный грипп.

В комментариях сайту "Сегодня" врачи объяснили, как лучше всего диагностировать заболевание и где лучше делать анализы в наиболее серьезных случаях, а также рассказали, какая стоимость может быть у подобных услуг.