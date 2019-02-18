В Запорожской области за неделю корью заболели десятки людей
Большинство заболевших корью – взрослые
На прошлой неделе в Запорожской области врачи поставили "корь" 52 людям – 45 взрослым и семерым детям. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава по данным с 8 по 15 февраля.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.
Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
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