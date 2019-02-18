В Запорожской области за неделю корью заболели десятки людей

Большинство заболевших корью – взрослые

В Запорожской области за неделю корью заболели десятки людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg 2019-02-18T05:19:00+02:00 Запорожье Большинство заболевших корью - взрослые

На прошлой неделе в Запорожской области врачи поставили "корь" 52 людям – 45 взрослым и семерым детям. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава по данным с 8 по 15 февраля.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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