В Запорожской области за сутки произошло почти 10 пожаров в экосистемах
На борьбу с огнем выезжали 40 спасателей
За сутки запорожские спасатели ликвидировали девять пожаров на открытых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Так, 18 февраля спасатели выезжали на 9 вызовов о пожарах в экосистемах. Общая площадь, охваченная огнем, составила 3,8 гектара.
На ликвидацию этих пожаров выезжали 10 машин спасателей и 46 человек. Причины возгораний неизвестны. По факту происшествий проводится расследование.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей - трех, двух и одного года от роду.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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