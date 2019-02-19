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В Запорожской области за сутки произошло почти 10 пожаров в экосистемах

Сегодня, 12:54

На борьбу с огнем выезжали 40 спасателей

В Запорожской области за сутки произошло почти 10 пожаров на открытых территориях
В Запорожской области за сутки произошло почти 10 пожаров на открытых территориях. Фото: ГСЧС
В Запорожской области за сутки произошло почти 10 пожаров в экосистемах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bdf/0a2/5c6bdf0a203fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bdf/0a2/5c6bdf0a203fa.jpg Запорожье На борьбу с огнем выезжали 40 спасателей

За сутки запорожские спасатели ликвидировали девять пожаров на открытых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, 18 февраля спасатели выезжали на 9 вызовов о пожарах в экосистемах. Общая площадь, охваченная огнем, составила 3,8 гектара.

На ликвидацию этих пожаров выезжали 10 машин спасателей и 46 человек. Причины возгораний неизвестны. По факту происшествий проводится расследование.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей - трех, двух и одного года от роду. 

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, запорожская область, ГСЧС

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