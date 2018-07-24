В Запорожской области за сутки утонули двое мужчин

Мужчины около 30 и 60 лет были найдены мертвыми

В Запорожской области за сутки были найдены погибшими двое мужчин. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Так, в селе Марфополь Гуляйпольского района спасатели с помощью резиновой лодки доставали из воды тело мужчины возрастом примерно 30-35 лет.

Кроме того, в районе центрального пляжа в Бердянске на расстоянии 10 м от берега отдыхающие достали из воды тело мужчины возрастом около 60 лет.

Напомним, в курортном Бердянске 22 июля произошла трагедия на пляже: в районе третьей дамбы на пляже АКЗ трое мальчишек в возрасте 15, 8 и 6 лет купались на надувном матрасе, который из-за ветра и волн начало уносить, и он перевернулся.

"Неравнодушные граждане и бабушка ребят бросились на помощь. Мальчиков спасли отдыхающие, но бабушка исчезла под водой. Через несколько минут тело женщины вынесло на берег", – говорится в сообщении.

Также мы писали о том, как в селе Приморский Посад на Азовском море спасатели успели вытащить из воды женщину, которая потеряла силы и начала тонуть.

Инцидент произошел 17 июля, когда пловчиха поплыла за кругом, который ветром отнесло в море, и, отплыв на 800 метров от берега, поняла, что теряет силы и не может вернуться самостоятельно. На помощь ей пришли спасатели, которые заметили ее бедственное положение.

Стоит напомнить о том, как спасатели выручили мать с дочерью, которых унесло в море на надувном матрасе. Инцидент произошел на пляже базы отдыха "Гостиный двор", когда женщины решили поплавать, а спасатели заметили отдыхающих, которых унесло далеко от берега, и вернули их на землю.

Также стоит напомнить, что ранее мы писали о рекомендациях специалистов для тех, кто стал "заложником" собственного матраса. Среди прочего, спасатели-профессионалы советуют снимать яркие плавки или купальник и размахивать им над головой, чтобы привлечь внимание.