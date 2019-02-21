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В Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям

Сегодня, 16:30

Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки

В Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ed8/fe3/5c4ed8fe3bf79.jpg Запорожье Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки

С начала года в Запорожской области 48 человек заболели корью после того, как отказались от прививки по религиозным убеждениям.

Как сообщили пресс-службе областной государственной администрации, в ОГА состоялось заседание по актуальным вопросам профилактики заболеваемости.

Во время "круглого стола" стало известно, что за два месяца в области зарегистрировано 228 случаев кори. Кроме того, в двух случаях заболевшие из-за осложнений попали в реанимацию.

Отмечается, что большая часть пострадавших (90%) не были привиты от кори. В частности, 48 человек не были привиты по религиозным убеждениям.

В связи с этим, медики призывают своевременно проводить вакцинацию от кори. Это единственный способ предотвратить осложнения и летальные случаи.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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Тег прививка, корь, запорожская область

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