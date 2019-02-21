В Запорожской области заболели корью 48 человек, не привитых по религиозным убеждениям
Опасной болезнью заразились десятки людей, которые отказались от прививки
С начала года в Запорожской области 48 человек заболели корью после того, как отказались от прививки по религиозным убеждениям.
Как сообщили пресс-службе областной государственной администрации, в ОГА состоялось заседание по актуальным вопросам профилактики заболеваемости.
Во время "круглого стола" стало известно, что за два месяца в области зарегистрировано 228 случаев кори. Кроме того, в двух случаях заболевшие из-за осложнений попали в реанимацию.
Отмечается, что большая часть пострадавших (90%) не были привиты от кори. В частности, 48 человек не были привиты по религиозным убеждениям.
В связи с этим, медики призывают своевременно проводить вакцинацию от кори. Это единственный способ предотвратить осложнения и летальные случаи.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.
Как известно, в стране продолжаются летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.
Мы сообщали, что с начала 2019 года по состоянию на 16 января корью инфицировались более пяти тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве. Такую информацию обнародовали в Минздраве.
Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.
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