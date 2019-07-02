В Запорожской области забывчивый дедушка забрал из детсада чужого ребенка
"Похититель" объяснил полиции, что давно не видел внучку
Курьезный случай с пропажей ребенка произошел вчера в одном из детсадов Запорожской области.
Как сообщает в Facebook замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, дедушка перепутал детей, когда забирал из садика внучку. Вместо своей он указал на другую девочку – на год младше. Ребёнок, не задавая лишних вопросов, пошел с чужим человеком в неизвестном направлении.
Вскоре в полицию обратилась взволнованная мама "украденного" ребёнка. На розыск похитителя, назвавшегося дедушкой девочки, подняли весь личный состав.
Как выяснилось, пенсионер давно не видел девочку, по его словам – около двух лет. Решил сделать сюрприз для семьи по приезду в гости и забрать ребёнка из детского сада. Но потом просто не узнал внучку.
В свою очередь воспитательница пояснила, что она в группе на подмене и всех родителей еще не знает.
Настоящая же внучка забывчивого дедушки всё это время провела в саду, ожидая родителей.
После прояснения всех обстоятельств дети были возвращены в "правильные" семьи.
Как сообщалось, в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.
Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.
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