Мужчины угрожали местным жителям и «выбивали» у них несуществующие долги

Фото: ГУНП в Одесской области

В Запорожской области задержали банду вымогателей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 2019-08-04T13:55:00+03:00 Запорожье Мужчины угрожали местным жителям и «выбивали» у них несуществующие долги

В поселке Кирилловка задержали организатора банды, члены которой которые вымогали деньги от местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как выяснилось, преступники угрожали своим жертвами и требовали от них несуществующие долги. Членов банды поймали еще 1 августа. Они похитили местного жителя и, угрожая ему, вымогали 2000 долларов США.

Фото: ГУНП в Николаевской области

"Трех мужчин, 1995, 1993 и 1994 рождения в тот же день задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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А уже вечера, 3 августа, копы задержали организатора группы, мужчину 1975 года рождения. Сейчас суд отправил трех задержанных под арест. в виде содержания под стражей. Вопрос избрания меры пресечения организатору сейчас решается.

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"По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 ("Вымогательство"), ч.2 ст.187 ("Разбой") и ч.2 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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