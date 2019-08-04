В Запорожской области задержали банду вымогателей

В поселке Кирилловка задержали организатора банды, члены которой которые вымогали деньги от местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Как выяснилось, преступники угрожали своим жертвами и требовали от них несуществующие долги. Членов банды поймали еще 1 августа. Они похитили местного жителя и, угрожая ему, вымогали 2000 долларов США.
"Трех мужчин, 1995, 1993 и 1994 рождения в тот же день задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.
А уже вечера, 3 августа, копы задержали организатора группы, мужчину 1975 года рождения. Сейчас суд отправил трех задержанных под арест. в виде содержания под стражей. Вопрос избрания меры пресечения организатору сейчас решается.
"По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 ("Вымогательство"), ч.2 ст.187 ("Разбой") и ч.2 ст.146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.
Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.
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