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В Запорожской области задержали иностранца, который был в международном розыске

15 июля, 14:11

Мужчина жил в Украине нелегально и пользовался поддельными документами

Фото: Александр Яремчук

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина скрывался от уголовного преследования за разбойное нападение. Как выяснилось, ранее он в составе банды до смерти избил мужчину. На территорию Украины преступник пробрался вне установленных пунктов пропуска. Задержали злоумышленника в Энергодаре.

Фото: СБУ

"Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест и решается вопрос о регистрации уголовного производства в отношении использования поддельных официальных документов", – рассказали в СБУ. 

Ранее в Одессе пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Молодой человек прибыл в город самолетом из Турции. Иностранца внесли в базу данных Интерпола по подозрению в вандализме и хулиганстве. Задержанного уже передали представителям Нацполиции.

Также сообщалось, что в Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Китая


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Тег СБУ, задержание, интерпол, иностранец, международный розыск, энергодар, Запорожская область

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