В Запорожской области задержали водителя, который сбежал с места ДТП

Запорожские копы установили личность водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия в селе Орловка Приморского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, авария произошла 10 сентября, около 22:40, когда автомобиль "Москвич" сбил женщину, которая шла в попутном направлении. Водитель с места аварии уехал, а 34-летнюю женщину с травмами госпитализировали.

Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства – обломки стекла, фрагменты краски кузова. Отработав данные и местность, они установили и транспортное средство нарушителя, и личность водителя.

Подозреваемым оказался 27-летний житель соседнего села Инзовка. Согласно результатам экспертизы, он еще и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Копы отметили, что вопрос об открытии уголовного производства будет решен после выводов судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести телесных повреждений потерпевшей.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 сентября на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка, пытаясь объехать место ДТП, продавила в асфальте сквозную дыру и буквально зависла на высоте около 30 метров.

Вызволять из провала автобус пришлось спасателям, которые выдернули маршрутку с помощью троса, а на месте происшествия в результате возникла дыра площадью около двух квадратных метров.

Ранее в сети появились фото обновленной трассы, которая соединяет Днепр и Запорожье. Строительные работы на дороге велись ровно один год, и за это время был создан мост на объездной вокруг Днепра, который избавил водителей от необходимости делать петлю.