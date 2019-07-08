В Запорожской области задержан отец-педофил

Преступник растлевал малолетних сыновей

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Полиция задержала в пгт Пришиб Запорожской области мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении двух своих малолетних детей.

Как сообщает сайт Нацполиции, 6 июля в Михайловское отделение полиции ГУНП в Запорожской области обратилась женщина. Она рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе по месту жительства совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей, юношей 2009 и 2013 рождения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции. Правоохранители собрали вещественные доказательства и опросили свидетелей происшествия.

Злоумышленник задержан. Михайловский отдел Энергодарской местной прокуратуры сообщил ему о подозрении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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