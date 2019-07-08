Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожской области задержан отец-педофил

8 июля, 14:04

Преступник растлевал малолетних сыновей

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Facebook

Полиция задержала в пгт Пришиб Запорожской области мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении двух своих малолетних детей.

Как сообщает сайт Нацполиции, 6 июля в Михайловское отделение полиции ГУНП в Запорожской области обратилась женщина. Она рассказала, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе по месту жительства совершил развратные действия в отношении их общих малолетних детей, юношей 2009 и 2013 рождения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции. Правоохранители собрали вещественные доказательства и опросили свидетелей происшествия.

Злоумышленник задержан. Михайловский отдел Энергодарской местной прокуратуры сообщил ему о подозрении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Запорожье был задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег педофил, полиция, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области задержан отец-педофил". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно полицейскому сломали нос, когда он документировал нарушение

Вчера, 13:39

Расследование инцидента со стрельбой закончилось для копа серьезным повреждением

Установлена личность иностранца, который развращал детей на одесских курортах

5 июля, 15:45

Распутные действия мужчина фиксировал на фото и видео

Полиция нашла 17-летнюю девушку, которая исчезла в Киеве больше месяца назад

5 июля, 12:11

По словам девушки, она не нашла общий язык с родителями, поэтому решила уйти из дома

Житель Прикарпатья два года развращал падчерицу и ее подругу

5 июля, 06:50

Когда все началось, девочкам было не более одиннадцати лет

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Зеленский отреагировал на возможное проведение телемоста с РФ

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Одесситы получат новые деньги

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь