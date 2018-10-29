В Запорожской области зафиксированы два случая дифтерии

Сегодня, 19:23

У женщин из Мелитополя и Запорожья медики обнаружили опасное заболевание

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Запорожской области врачи зафиксировали сразу два случая заболевания опасной болезнью – дифтерией. Как сообщили в пресс-службе лабораторного центра Минздрава, один заболевший был обнаружен у 56-летней жительницы Мелитополя, а второй – у 46-летней женщины из областного центра.

Стоит отметить, что женщина из Мелитополя была привита, однако пропустила очередное вакцинирование в апреле этого года, а во втором случае – женщина имела прививки и сейчас находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии.

Врачи подчеркнули, что для профилактики дифтерии всем детям необходимо получить в больнице по месту жительства очередную прививку, а также взрослым, у которых прошло 10 лет после последней вакцинации.

Кроме того, медики напомнили, что дифтерия – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, сопровождается воспалением слизистых оболочки и ротоглотки, а также общей интоксикацией.

Напомним, ранее в Запорожской области была обнаружена вспышка смертельно опасной экзотической болезни – лихорадки Западного Нила. Сразу у восьми местных жителей результаты анализов на вирус дали положительные результаты.

При этом в период с 2006 года по 2017 годы диагноз "лихорадка Западного Нила" ставили 43 людям, проживающим в Запорожье, Бердянске, Энергодаре, а также в Васильевском, Вольнянском, Гуляйпольском, Токмакском, Черниговском и Акимовском районах.

Также стоит напомнить и о том, что в Одесской области пять человек, заболевшие сибирской язвой, попали в больницу. Вспышку заболевания зафиксировали в Саратском районе: все инфицированные оказались жителями села Меняйловка. Как выяснилось, попавшие в больницу с подозрением на сибирскую язву люди перед этим забили и съели больную корову.
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