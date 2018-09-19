В Запорожской области заключенный сбежал из колонии, чтобы увидеть море

Добраться до моря беглец не успел, а к сроку заключения прибавился еще один год

В селе Малая Токмачка Запорожской области из колонии сбежал заключенный, который решил увидеть море.

Как сообщает "РИА Мелитополь", мужчина не успел добраться до побережья – его задержали и к оставшимся трем годам заключения добавили еще год лишения свободы. Отметим, что свой срок заключенный отбывал за нанесение тяжких телесных повреждений.

Между тем стало известно, что перед побегом осужденный был переведен на участок социальной реабилитации, где получил возможность находиться за территорией исправительного учреждения.

В один из дней мужчина, работая в лесополосе, где заготавливались дрова и сено, решил устроить побег и увидеть море. Осужденный отправился пешком по трассе Запорожье – Мариуполь, надеясь увидеть море, а потом приехать в Запорожье, чтобы скрываться от стражей порядка.

В результате побег заключенного завершился под Мариуполем. Затем состоялся суд, который приговорил его к дополнительному году тюрьмы, после чего осужденного вернули в Ореховскую колонию.

Напомним, недавно в Херсоне случилось похожее происшествие: осужденный решился на побег из СИЗО – во время прогулки он на глазах у конвоиров перепрыгнул забор с колючей проволокой высотой в четыре метра. Беглеца задержали в тот же день, и он объяснил, что хотел встретиться с любимой женщиной, с которой поссорился перед заключением под стражу.

Напомним, утром 17 июля из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Они проломили стену овощехранилища и скрылись на территории города. Двое из них отбывали сроки за кражи, а еще один – за изнасилование. В течении нескольких дней все трое были задержаны.

А в Житомирской области с территории исправительной колонии сбежал опасный преступник, отбывавший наказание за умышленное убийство и кражу. Полицейские обратились к украинцам с просьбой о помощи, и вскоре беглец был задержан.