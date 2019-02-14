В Запорожской области "заминировали" атомную электростанцию

Запорожская полиция расследует сообщение о минировании АЭС

Работников Запорожской АЭС уличили в крупных хищениях.

В Запорожской области "заминировали" атомную электростанцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ee/a89/5c41eea89fd1a.png 2019-02-14T12:33:18+02:00 Запорожье Запорожская полиция расследует сообщение о минировании АЭС

В Запорожской области неизвестный сообщил о минировании атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар. Была проведена проверка, однако никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, анонимный звонок о минировании 13 февраля, около 17:00 получил сотрудник АЭС.

Было открыто уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в Службу безопасности Украины.

Как известно, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с мощностью 6 000 МВт. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области "заминировали" атомную электростанцию". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"